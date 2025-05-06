Microsoft ведет активную кампанию по переводу пользователей на Windows 11

Корпорация Microsoft начала активно побуждать пользователей Windows 10 обновить программное обеспечение до Windows 11 через встроенную рекламу в операционной системе. Как сообщает издание Windows Latest, многие владельцы ПК столкнулись с рекламными сообщениями сразу после запуска своих устройств.

В уведомлениях Microsoft напомнила, что поддержка Windows 10 завершится в октябре 2025 года, а также призвала пользователей задуматься о приобретении новых компьютеров. Особое внимание в рекламных материалах уделено устройствам серии Copilot+, обладающим высокой производительностью, длительной работой аккумулятора и новыми функциями искусственного интеллекта.

Пользователи выражают недовольство усилением рекламного давления. Кроме того, их тревожит невозможность установить Windows 11 на устройства, которые ещё находятся в рабочем состоянии. Вместе с тем Microsoft предлагает три варианта: перейти на Windows 11 при покупке нового ПК, выбрать другую операционную систему или оформить подписку на платные обновления Windows 10.

Ранее, в апреле, пользователи сообщали о проблемах в работе меню «Пуск» после очередного обновления Windows 10. По данным Windows Latest, некоторые специалисты предположили, что Microsoft могла отключить ряд популярных функций для стимулирования перехода на более новые версии программного обеспечения.