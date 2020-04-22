Microsoft в Word теперь помогает правильно писать тексты

Microsoft Office является самым популярным и мощным инструментом для работы с документами, ведь сейчас это программное обеспечение установлено практически на каждом компьютере.

Но Microsoft еще предлагает онлайн-версию Office и версию по подписке — Office 365.

Именно онлайн-версия Word, и версия входящая в пакет Office 365, получили новый инструмент под названием Rewrite Suggestions.

Эта функция работает через искусственный интеллект и позволяет автору текста улучшить написание фраз, и правильно построить предложение.

Rewrite Suggestions всю свою работу выполняет через облачные технологии, поэтому в классическую версию Word новую функцию пока не добавили.

Для улучшения текста пользователю нужно выделить нужный фрагмент и нажать кнопку «rewrite suggestions».

Рядом с текстом появятся различные варианты по улучшению текста. Если система не предлагает каких-либо вариантов, то значит что выделенный текст сформулирован правильно.