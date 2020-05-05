Microsoft в цифровую трансформацию Польши инвестирует $1 млрд

Microsoft намерена в Польшу инвестировать миллиард долларов, а денежные средства будут направлены на программу «ускорение цифровой трансформации».

Американская компания в Польше намерена создать новый центр обработки данных.

Этот ЦОД станет частью большого «облака» компании. Воспользоваться ЦОД смогут не только коммерческие структуры, но также и государственные.

Microsoft к развитию программы привлекает местного оператора облачных вычислений Chmura Krajowa, с которым уже подписаны документы.

Как заявил премьер-министр Польши инвестиции, в Microsoft ускорят превращение страны в технологический центр Центральной и Восточной Европы.

После строительства центра обработки данных воспользоваться сервисами Microsoft смогут компании и государственные предприятия, работающие в сфере здравоохранения, образования, финансах, страховании и других важных для страны отраслях.