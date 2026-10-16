Microsoft ускорила Windows 11 и улучшила работу системы на компьютерах с 8 ГБ памяти

Компания Microsoft сообщила о результатах масштабной оптимизации операционной системы Windows 11. По данным разработчиков, отзывчивость интерфейса удалось повысить до 20%, а использование оперативной памяти стало более эффективным. Изменения особенно заметны на компьютерах с небольшим объёмом ОЗУ.

Работа над повышением производительности продолжалась несколько месяцев. Оптимизация затронула основные компоненты Windows 11, включая меню «Пуск», «Проводник», встроенный поиск и браузер Microsoft Edge.

Одним из ключевых направлений стало изменение механизмов управления оперативной памятью. Теперь операционная система способна удерживать в ОЗУ до 2 ГБ больше активных данных, сокращая необходимость обращения к значительно более медленному накопителю.

Такой подход должен положительно сказаться на работе компьютеров с 8 ГБ оперативной памяти, особенно при одновременном запуске нескольких программ и большом количестве открытых вкладок браузера.

Дополнительно Microsoft изменила принцип загрузки виджетов на устройствах с 8 ГБ памяти и менее. Теперь соответствующие компоненты активируются только при обращении пользователя, что позволяет освободить более 200 МБ оперативной памяти.

Улучшения коснулись и Центра обновления Windows. Разработчики сократили количество прерываний работы системы и обязательных перезагрузок, связанных с установкой обновлений.

Среди других изменений — расширенные возможности настройки панели задач. Пользователи получили возможность размещать её не только в нижней, но также в верхней или боковой части экрана.

Кроме того, ускорена процедура авторизации через Windows Hello и повышена стабильность подключения Bluetooth-устройств. В частности, сопряжение беспроводных наушников AirPods может выполняться примерно на 15 секунд быстрее.

В Microsoft рассчитывают, что комплексная оптимизация позволит повысить удобство повседневной работы с Windows 11 без необходимости обновления компьютерного оборудования.

При этом заявленный прирост отзывчивости представляет собой оценку компании. Фактическое ускорение будет зависеть от характеристик конкретного компьютера, установленных программ и сценариев использования.