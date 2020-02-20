Microsoft упрощает работу с драйверами в Windows 10

Microsoft изменила Центр обновления и добавила в него отдельный пункт установки драйверов, а это упростит пользователям установку программного обеспечения для «железа».

В последнем обновлении Windows 10 появился пункт «Дополнительные обновления», в котором можно будет выбрать новые обновления, касающиеся видеокарт и другого дополнительного оборудования установленного в компьютере.

Пользователю предоставляется возможность устанавливать некоторые обновления или все. Для каждого обновления будет отдельное описание.

Разработчики драйверов также получили новый интерфейс для загрузки программного обеспечения.

Пункт «Дополнительные обновления» уже стал появяться на компьютерах пользователей, и в ближайшие сутки он должен стать доступным для всех пользователей Windows 10.