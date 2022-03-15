Microsoft тестирует рекламу в проводнике Windows 11

Microsoft начала тестировать рекламные акции для некоторых других своих продуктов в приложении File Explorer на устройствах с последней сборкой Windows 11 Insider.

Новая «функция» Windows 11 была обнаружена пользователем Windows и Insider MVP, который поделился снимком экрана с рекламным уведомлением, отображаемым над списком папок и файлов, в проводнике, файловом менеджере Windows по умолчанию.

Как показано на снимке экрана, Microsoft будет использовать такую ​​рекламу для продвижения других продуктов Microsoft, например, о том, как «уверенно писать в документах, электронной почте и в Интернете с помощью расширенных предложений по написанию из Microsoft Editor».

Как вы можете себе представить, реакция на это была, мягко говоря, негативной: некоторые говорили, что File Explorer — «одно из худших мест для показа рекламы», в то время как другие добавляли, что это правильный путь, если Microsoft хочет, чтобы «люди отказаться от Explorer ради чего-то другого».

BleepingComputer также попытался воспроизвести это в системе, работающей под управлением новейшей сборки Windows 11 Insider, но мы не получили никакой рекламы в File Explorer.

Вероятно, это можно объяснить тем, что Microsoft провела эксперимент A/B-тестирования, пытаясь оценить успех такой функции, или тем, что компания отключила ее после явного протеста пользователей.

Это не первый раз, когда Microsoft добавляет рекламные сообщения в проводник, так как в 2016 году Microsoft также показывала рекламу OneDrive в приложении Windows.