Microsoft тестирует инструмент для отката проблемных обновлений Windows

Microsoft тестирует механизм удалённого отката некорректных обновлений драйверов и системы без необходимости действий со стороны пользователя. Функция, обозначенная как CIDR (Cloud-Initiated Driver Rollback), позволяет отзывать проблемные версии программного обеспечения через облачное управление обновлениями.

По описанию разработчиков, новые драйверы будут распространяться через стандартные каналы обновления Windows после прохождения тестирования. В случае выявления серьёзных ошибок в релизе предусмотрена возможность оперативного отката на предыдущую стабильную версию.

На текущем этапе функция находится в стадии тестирования и, как предполагается, будет применяться только к драйверам, распространяемым через «Центр обновления Windows».