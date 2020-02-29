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Microsoft свой Android-смартфон может выпустить раньше обещанного

29.02.2020 23:38

Microsoft на собственной конференции в прошлом году показала много новинок, среди которых был и смартфон Surface Duo.

Еще на его презентации было сказано, что он выйдет ближе к концу 2020 году, но источник сообщил, что аппарат в продаже может появится раньше.

По данным Windows Central. двухэкранный Surface Duo под управлением Android может появится уже летом, причем его могут выпустить небольшой партией для изучения спроса на такие устройства.

Причин раннего выхода смартфона очень много, одна из них связана с программной оболочкой, ведь в Microsoft ее уже практически доделали.

Другая причина связана с тем, что в основе Surface Duo лежит уже устаревшая платформа — Snapdragon 855, и в конце года устройства созданные на этой платформе будет невостребованными.

Еще недавно стало известно, что в Surface Duo приоткрыв устройство можно будет просматривать сообщения. Такая функция будет очень полезна, так как в смартфоне нет внешнего экрана.

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