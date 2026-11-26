Компания Microsoft пересмотрела принципы использования оперативной памяти операционной системой Windows 11 и офисными приложениями. О результатах оптимизации рассказал руководитель разработки ядра Windows Иэн Легроу на конференции Ignite 2026.

Работа над уменьшением потребления системных ресурсов ведётся с января текущего года. Особое внимание разработчики уделяют компьютерам, оснащённым 8 и 16 Гбайт оперативной памяти.

Совокупное потребление памяти фоновыми компонентами Windows Defender, OneDrive и Purview удалось уменьшить более чем на 500 Мбайт. Оптимизация приложений Microsoft 365 позволила дополнительно сократить этот показатель на 360 Мбайт.

Изменения особенно актуальны для владельцев компьютеров с ограниченным объёмом оперативной памяти на фоне её подорожания.