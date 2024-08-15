Microsoft решила отказаться от навязчивой рекламы Windows 11 в Windows 10

Microsoft решила остановить навязчивую рекламу Windows 11 на компьютерах с Windows 10.

Множество пользователей жаловались на полноэкранные уведомления, и компания отреагировала на эти обращения.

На странице поддержки Microsoft 365 появилось сообщение о том, что с апреля 2024 года реклама преимуществ Windows 11 больше не будет рассылаться. Компания отметила, что учитывает отзывы пользователей и приняла меры для прекращения рассылки.

Тем не менее это решение может быть временным. Поддержка Windows 10 заканчивается в следующем году, и Microsoft, вероятно, возобновит напоминания с новыми обновлениями.

Также ожидается, что реклама затронет все «неуправляемые» ПК, то есть большинство домашних устройств, не зарегистрированных в корпоративной сети.