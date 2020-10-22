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Microsoft выпустила новое обновление Windows 10 October 2020 Update

22.10.2020 09:15

Позавчера Microsoft выпустила обновление Windows 10 October 2020 Update для более чем миллиарда пользователей. Как и в прошлом году, это второе обновление Windows 10 2020 года представляет собой скорее пакет обновления, чем основной выпуск. Тем не менее, Microsoft внесла некоторые интересные изменения, в том числе обновленное меню «Пуск», некоторые изменения в Alt Tab и объединение нового Microsoft Edge на базе Chromium.

Самым большим визуальным изменением, конечно же, является обновленное меню «Пуск». Новый дизайн Microsoft убирает сплошной цвет за логотипами приложений и вместо этого добавляет прозрачный фон к плиткам. Конечным результатом является меню «Пуск», которое функционально такое же, но его намного проще сканировать, чтобы найти свои приложения.

Microsoft выпустила новое обновление Windows 10 October 2020 Update

Второе существенное изменение Microsoft — принцип работы Alt Tab. Традиционно вы используете Alt Tab для циклического просмотра настольных приложений, открытых в Windows, но теперь список включает все открытые вкладки в Microsoft Edge. Тем не менее Microsoft позволяет пользователям Windows 10 вернуться к классическому интерфейсу Alt-Tab.

Последнее важное дополнение связано с компьютерными играми. Microsoft никогда не упрощала настройку и управление частотой обновления монитора в Windows, что привело к тому, что многие забывали включить на своих мониторах режимы 144 Гц или выше. Теперь вы можете переключиться на более высокую частоту обновления прямо на панели настроек Windows 10 (Настройки> Система> Дисплей, Расширенные настройки дисплея). Это лучше, чем прыгать в устаревший интерфейс, скрытый в настройках, или управлять им из приложений AMD или Nvidia.

Другие улучшения Microsoft в Windows 10 с этим октябрьским обновлением 2020 года еще более незначительны. Уведомления теперь включают логотипы приложений вверху, чтобы упростить управление и идентификацию, панель задач была убрана для новых пользователей Windows 10, а в режиме планшета больше не отображается уведомление, если вы используете ноутбук 2-в-1.

Microsoft выпустила новое обновление Windows 10 October 2020 Update

Хотя обновление Windows 10 October 2020 Update доступно уже сегодня, есть вероятность, что вы еще не сможете его установить. Microsoft обычно применяет постепенный подход к развертыванию Windows, и этот подход прибывает в разгар пандемии, когда все больше, чем раньше, полагаются на ноутбуки и ПК.

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