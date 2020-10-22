Microsoft выпустила новое обновление Windows 10 October 2020 Update

Позавчера Microsoft выпустила обновление Windows 10 October 2020 Update для более чем миллиарда пользователей. Как и в прошлом году, это второе обновление Windows 10 2020 года представляет собой скорее пакет обновления, чем основной выпуск. Тем не менее, Microsoft внесла некоторые интересные изменения, в том числе обновленное меню «Пуск», некоторые изменения в Alt Tab и объединение нового Microsoft Edge на базе Chromium.

Самым большим визуальным изменением, конечно же, является обновленное меню «Пуск». Новый дизайн Microsoft убирает сплошной цвет за логотипами приложений и вместо этого добавляет прозрачный фон к плиткам. Конечным результатом является меню «Пуск», которое функционально такое же, но его намного проще сканировать, чтобы найти свои приложения.

Второе существенное изменение Microsoft — принцип работы Alt Tab. Традиционно вы используете Alt Tab для циклического просмотра настольных приложений, открытых в Windows, но теперь список включает все открытые вкладки в Microsoft Edge. Тем не менее Microsoft позволяет пользователям Windows 10 вернуться к классическому интерфейсу Alt-Tab.

Последнее важное дополнение связано с компьютерными играми. Microsoft никогда не упрощала настройку и управление частотой обновления монитора в Windows, что привело к тому, что многие забывали включить на своих мониторах режимы 144 Гц или выше. Теперь вы можете переключиться на более высокую частоту обновления прямо на панели настроек Windows 10 (Настройки> Система> Дисплей, Расширенные настройки дисплея). Это лучше, чем прыгать в устаревший интерфейс, скрытый в настройках, или управлять им из приложений AMD или Nvidia.

Другие улучшения Microsoft в Windows 10 с этим октябрьским обновлением 2020 года еще более незначительны. Уведомления теперь включают логотипы приложений вверху, чтобы упростить управление и идентификацию, панель задач была убрана для новых пользователей Windows 10, а в режиме планшета больше не отображается уведомление, если вы используете ноутбук 2-в-1.

Хотя обновление Windows 10 October 2020 Update доступно уже сегодня, есть вероятность, что вы еще не сможете его установить. Microsoft обычно применяет постепенный подход к развертыванию Windows, и этот подход прибывает в разгар пандемии, когда все больше, чем раньше, полагаются на ноутбуки и ПК.