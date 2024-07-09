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Microsoft разработала метод защиты текстовой информации от подглядывания

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Microsoft разработала метод защиты текстовой информации от подглядывания, основанный на системе распознавания взгляда.

Этот метод позволяет снизить риск кражи личных данных, когда злоумышленник может прочитать информацию, смотря на экран устройства из-за спины пользователя.

Инженеры Microsoft предложили систему, которая отслеживает направление взгляда пользователя и показывает только ту часть текста, на которую он смотрит.

Слова и буквы, находящиеся на границе периферического зрения, будут размыты или перемешаны случайным образом. Такой подход позволяет защитить секретную информацию от нежелательного доступа.

Особенностью этого метода является его относительная доступность. Для его настройки не требуется дорогостоящая аппаратура. Обычная веб-камера персонального компьютера может быть использована в качестве средства распознавания взгляда.

 

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