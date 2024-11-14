Microsoft работает над новой портативной консолью Xbox, но выйдет она не скоро

Глава Xbox Фил Спенсер в интервью Bloomberg поделился информацией о текущих проектах Microsoft. Он подтвердил, что компания активно работает над прототипами портативной консоли, изучая существующие решения на рынке.

Однако, по его словам, не стоит ожидать анонса устройства в ближайшее время — релиз намечен не раньше, чем через несколько лет.

Спенсер также выразил удовлетворение успехами игр Xbox на платформах Switch и PlayStation, отметив, что Microsoft будет продолжать развивать это направление. Он добавил, что решение о выпуске следующей игры Halo на других платформах еще не принято.

Глава Xbox уверен, что бизнес компании достиг пика своего развития, и это положительно скажется на играх и устройствах. Он подчеркнул важность поиска новых бизнес-моделей и способов доступа к контенту, заявив, что расширение рынка за счет дорогих консолей нецелесообразно.

Кроме того, Спенсер рассказал о планах по расширению команд, работающих над игровым контентом Microsoft, включая сотрудничество со студиями из Китая. Однако он предостерег от ожиданий крупных сделок в ближайшем будущем.

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