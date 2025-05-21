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Microsoft провела экстренное обновление Windows 10 из-за сбоя с BitLocker

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Microsoft выпустила срочное обновление KB5061768 для Windows 10 версии 22H2, устраняющее критическую ошибку, из-за которой компьютеры неожиданно переходили в режим восстановления с требованием ввода ключа BitLocker. Об этом сообщает портал «Хабр».

Проблема затронула пользователей после установки майского накопительного обновления безопасности KB5058379. Ошибка была связана с параметрами Intel TXT, активированными в BIOS/UEFI, что вызывало запуск системы в режиме Recovery. Особенно широко сбой проявился в корпоративной среде, затронув устройства компаний Dell, HP и Lenovo, использующих инструменты управления обновлениями SCCM и WSUS.

Компания оперативно отреагировала на сообщения и выпустила исправление, доступное для загрузки через каталог «Центра обновления Microsoft». Оно представлено в виде двух сборок: 19044.5853 для Windows 10 версии 21H2 и 19045.5853 для версии 22H2.

В официальной технической документации Microsoft ранее подтвердила наличие сбоя и пообещала устранение в ближайшем релизе. Обновление уже доступно для загрузки и рекомендуется к установке пользователям, столкнувшимся с указанной проблемой.

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