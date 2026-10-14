Microsoft прекратила поддержку Publisher после 35 лет работы программы

Компания Microsoft завершила поддержку приложения Publisher, предназначенного для создания печатной продукции и документов с графическим оформлением. Программа, выпущенная в 1991 году, позволяла разрабатывать буклеты, визитки, открытки, календари и рекламные материалы.

С октября 2026 года Publisher постепенно исключают из подписки Microsoft 365. После удаления приложения пользователи больше не смогут открывать и редактировать документы в формате .pub привычным способом. Поддержка версий программы с бессрочной лицензией также завершилась 13 октября.

При этом ранее созданные файлы сохранятся на устройствах. Для дальнейшего использования Microsoft рекомендует заранее преобразовать их в другие форматы. В частности, PDF позволит сохранить первоначальное оформление документа, а Word подойдет для последующего редактирования текста.

В качестве замены Publisher компания предлагает использовать Word и PowerPoint, которые позволяют создавать различные печатные материалы.

Пользователи с бессрочными лицензиями смогут продолжить работу с установленными версиями Publisher, однако программа больше не будет получать обновления безопасности и техническую поддержку.