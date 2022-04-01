Microsoft: предварительный просмотр трассировки лучей Xbox Minecraft был ошибкой

Ранее на этой неделе Microsoft начала тестировать трассировку лучей Minecraft на Xbox , и теперь софтверный гигант говорит, что это была ошибка, и она будет удалена. Для тестировщиков Xbox появилась превью-версия Minecraft с оптимизациями для консолей Xbox Series X/S и возможностью включения трассировки лучей.

«Предыдущая сборка Minecraft Preview, доступная инсайдерам Xbox, непреднамеренно включала код прототипа для поддержки трассировки лучей на консолях Xbox», — говорится в твите команды Minecraft . «Код этого раннего прототипа был удален из предварительного просмотра и не сигнализирует о ближайших планах по внедрению поддержки трассировки лучей на консоли».

Предыдущая сборка Minecraft Preview, доступная инсайдерам Xbox, непреднамеренно включала код прототипа для поддержки трассировки лучей на консолях Xbox. Этот код раннего прототипа был удален из предварительного просмотра и не сигнализирует о ближайших планах по внедрению поддержки трассировки лучей на консоли. — Майнкрафт (@Minecraft) 31 марта 2022 г.

Несмотря на то, что трассировка лучей Minecraft изначально дразнила Xbox Series X два года назад, ясно, что Microsoft не готова внедрять ее в ближайшем будущем. Однако заявление Microsoft оставляет дверь открытой для того, чтобы трассировка лучей по-прежнему появлялась в Minecraft для консолей Xbox Series X / S в какой-то момент.