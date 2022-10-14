Microsoft представила новый мощный планшет Microsoft Surface Pro 9

Microsoft Surface Pro 9 на рынке будет предлагаться на базе процессоров Microsoft SQ3 с архитектурой Arm, Core i5-1235U или Core i7-1255U.

Такое решение для Surface Pro предлагается впервые, ведь ранее устройства предлагались только с одним типом процессора.

Теперь компания Microsoft планшетный компьютер будет выпускать с Core i5-1235U или Core i7-1255U, а для корпоративных пользователей предложат более мощные Core i5-1245U или Core i7-1265U.

Кроме этого будет доступен Surface Pro 9 и с Microsoft SQ3 с архитектурой Arm. Этот чип разработан совместно с компанией Qualcomm.

Версии на базе Intel получат до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5 и SSD до 1 ТБ, а версия с Microsoft SQ3 будет доступна до 16 ГБ LPDDR4x и до 512 ГБ леш-памяти.

Surface Pro 9 оснащен 13-дюймовым дисплеем PixelSense Flow с соотношением сторон 3:2. Разрешение матрицы составляет 2880х1920 пикселей.

В новинке установили Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, фронтальную камеру 1080p и 10 Мп основную камеру. На одном заряде новый планшет проработает от 15,5 до 19,9 часов в зависимости от процессора.

В продажу Surface Pro 9 поступит 25 октября по цене от 999 до 2600 долларов, однако в эту стоимость не входит клавиатура.