Microsoft представила новые модели серии ноутбуков Surface с Intel Core Ultra

Компания Microsoft представила обновления серии Surface для бизнеса под названием Copilot+. В рамках анонса были представлены новые модели Surface Pro и Surface Laptop, оснащенные процессорами Intel Core Ultra второй серии. Эти устройства нацелены на бизнес-пользователей и акцентируют внимание на производительности, экологичности и инструментах, основанных на искусственном интеллекте.

Новый Surface Laptop для бизнеса доступен в 13,8-дюймовом и 15-дюймовом вариантах. Оба ноутбука имеют антибликовые дисплеи с тонкими рамками и поддерживают Wi-Fi 7. Среди улучшений — ускорение многозадачности на 26% по сравнению с предыдущей моделью, удвоение графической производительности и увеличение времени автономной работы во время видеозвонков в Teams в три раза. Ноутбуки способны работать до 22 часов в режиме воспроизведения видео и до 14 часов при использовании интернета.

Ключевой особенностью является встроенный NPU: 15-дюймовая модель обеспечивает 48 TOPS, а 13,8-дюймовая — 40 TOPS. Оба устройства имеют точный тактильный тачпад, подсвечиваемую клавиатуру и студийные микрофоны с динамиками Dolby Atmos. Устройства созданы с учетом принципов устойчивого развития, содержащих 67,6% переработанных материалов.

Обновленный Surface Pro для бизнеса сохраняет дизайн 2-в-1 и предлагает процессоры Intel Core Ultra 5 и Core Ultra 7 с возможностями NPU. Модель оснащена 13-дюймовым дисплеем PixelSense Flow с разрешением 2880 x 1920 и частотой обновления до 120 Гц. Время автономной работы составляет до 14 часов, а вес устройства — 872 г.

Microsoft также анонсировала ноутбук Surface Laptop 5G, который выйдет в 2025 году и станет первым ноутбуком Surface с поддержкой сотовой связи.

Безопасность остаётся приоритетом для устройств Copilot+. Процессор безопасности Microsoft Pluton защищает данные, а Windows 11 и Microsoft 365 предлагают инструменты для борьбы с киберугрозами. С 24 февраля 2025 года будет доступна функция Security Copilot, предлагающая возможности генеративного ИИ для управления устройствами.

Цены на Surface Laptop и Surface Pro для бизнеса начинаются от 1499,99 долларов США, а устройства будут доступны для покупки с 18 февраля 2025 года.

Источник: microsoft