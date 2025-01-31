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Microsoft предложила бесплатный доступ к мощной модели ИИ от OpenAI через Copilot

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Microsoft анонсировала бесплатный доступ к модели o1 от OpenAI в новой функции Copilot под названием «Думай глубже».

Эта модель, выпущенная в декабре, считается одной из самых мощных, но обычно требует подписки на ChatGPT Pro за 200 долларов в месяц или ChatGPT Plus за 20 долларов с ограничениями.

Глава Microsoft по искусственному интеллекту Мустафа Сулейман сообщил, что теперь пользователи Copilot смогут использовать модель o1 без дополнительных затрат. Функция «Думай глубже» позволяет проводить более детальные исследования и анализировать сложные темы.

Доступ к Copilot осуществляется через веб-приложение или приложение в Windows, и для входа потребуется учетная запись Microsoft.

Хотя функция не заменяет поисковые системы, она подходит для глубоких исследований и написания кода с объяснениями.

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