Microsoft предложила бесплатный доступ к мощной модели ИИ от OpenAI через Copilot

Microsoft анонсировала бесплатный доступ к модели o1 от OpenAI в новой функции Copilot под названием «Думай глубже».

Эта модель, выпущенная в декабре, считается одной из самых мощных, но обычно требует подписки на ChatGPT Pro за 200 долларов в месяц или ChatGPT Plus за 20 долларов с ограничениями.

Глава Microsoft по искусственному интеллекту Мустафа Сулейман сообщил, что теперь пользователи Copilot смогут использовать модель o1 без дополнительных затрат. Функция «Думай глубже» позволяет проводить более детальные исследования и анализировать сложные темы.

Доступ к Copilot осуществляется через веб-приложение или приложение в Windows, и для входа потребуется учетная запись Microsoft.

Хотя функция не заменяет поисковые системы, она подходит для глубоких исследований и написания кода с объяснениями.