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Microsoft показала макет приложения Xbox с интеграцией со Steam

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Microsoft обновила свой блог, где случайно раскрыла некоторые планы, связанные с консолью Xbox. В одном из изображений нового пользовательского интерфейса, размещенном в разделе игр, появилось упоминание Steam. Портал The Verge обратил внимание на эту публикацию, но Microsoft быстро удалила картинку.

В текущем посте компания продолжает говорить о своих амбициях, обещая «открыть миллиард дверей с Xbox», но заглавное изображение уже не содержит упоминания Steam.

Несмотря на это, подтверждено, что Microsoft работает над обновлением приложения Xbox, которое позволит пользователям видеть все установленные на их ПК игры, включая те, что находятся в Steam и Epic Games Store. Этот проект пока находится на ранних стадиях разработки.

Не секрет, что Microsoft стремится сделать Xbox более похожей на персональный компьютер. Фил Спенсер ранее упоминал возможность появления в будущем на консолях магазинов Epic Games Store и Itch.io.

Microsoft показала макет приложения Xbox с интеграцией со Steam

Источник: Игромания

Microsoft Steam Xbox
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