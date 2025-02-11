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Microsoft планирует вернуть функцию контекстного меню на клавишу Copilot

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Ноутбуки с поддержкой платформы Copilot+ PC и новыми клавиатурами теперь оснащены специальной клавишей для вызова нейросетевого помощника Copilot.

Эта клавиша заменила привычный элемент для открытия контекстного меню, но скоро пользователи смогут вернуть её первоначальную функцию.

Об этом сообщил техноблогер под ником PhantomOfEarth, который нашёл упоминание о возврате функции в тестовой версии Windows.

В январе 2024 года Microsoft уже предложила возможность переназначать клавишу, но только для запуска приложений с подписью MSIX, а не контекстного меню. Дата появления этого нововведения в релизной сборке Windows 11 пока неизвестна.

Это не первый случай, когда Microsoft изменяет стандартную клавиатуру. Ранее компания пыталась популяризировать кнопки для быстрого доступа к приложениям Office и панели эмодзи, но эта идея не стала широко распространённой.

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