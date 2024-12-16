Microsoft отказывается от Xbox-эксклюзивов: новые игры появятся и на PS5

На The Game Awards 2024 стало известно, что игра The Outer Worlds 2 от Obsidian выйдет не только на Xbox и ПК, но и на PlayStation 5.

Это решение удивило многих поклонников Xbox, учитывая ранее неоднозначные заявления руководства компании.

Фил Спенсер, глава Microsoft Gaming, ранее заявлял о возможности выпуска игр на других платформах, в то время как президент по контенту Мэтт Бути говорил о рассмотрении каждого случая отдельно.

Однако инсайдер Джез Корден утверждает, что в будущем Xbox-эксклюзивы могут исчезнуть, и все новые проекты Microsoft, включая такие крупные игры, как Fable и Avowed, могут выйти на PS5.

Это связано с необходимостью расширить аудиторию и увеличить доходы, так как Xbox сталкивается с трудностями в продажах консолей.