Microsoft обновила Surface Pro и Laptop чипами Snapdragon X2 Plus

Microsoft представила обновлённые устройства Surface Pro 12 и Surface Laptop 13. Главным изменением нового поколения стали процессоры Qualcomm Snapdragon X2 Plus, которые должны повысить производительность и улучшить энергоэффективность компьютеров.

Внешний вид моделей при этом практически не изменился. Surface Pro 12 по-прежнему представляет собой 12-дюймовый планшет, который при подключении фирменной клавиатуры Surface Pro можно использовать в качестве компактного ноутбука. Клавиатура приобретается отдельно. Surface Laptop 13 оснащён экраном диагональю 13 дюймов.

Одновременно Microsoft модернизировала дисплеи обоих устройств. Их максимальная яркость теперь достигает 500 нит. По данным компании, это примерно на 25% выше показателей предыдущего поколения.

Заметный прирост характеристик производитель связывает с платформой Snapdragon X2 Plus. Microsoft заявляет об увеличении графической производительности до 60%. Скорость выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом непосредственно на устройстве, должна вырасти на 95%, а энергоэффективность — примерно на 18%.

Вместе с обновлением характеристик повысилась и стоимость устройств. Цена Surface Pro 12 теперь начинается с 1150 долларов. За базовую версию Surface Laptop 13 компания попросит от 1199 долларов.

Старт продаж обновлённых компьютеров Microsoft запланирован на 13 октября. Таким образом, компания продолжает расширять линейку устройств Surface на базе ARM-процессоров Qualcomm, делая акцент на производительности, локальной обработке ИИ-задач и времени автономной работы.