Microsoft готовит к выпуску майское обновление Windows 10

Microsoft в мае выпустит очередное обновление операционной системы, и это будет крупное обновление Windows 10, в котором обещают улучшить быстродействие ОС.

Windows 10 версии 2004 пользователем должна стать доступна в мае. Разработчики уже анонсировали изменения и указали, что проведена оптимизация поискового индекса, что положительно скажется на скорости поиска в системе, установленной на HDD.

Для владельцев компьютеров с SSD нововведение будет не сильно значительным, так как твердотельный накопитель и без этого работает значительно быстрее чем HDD.

Также заявлено, что поиск файлов значительно сократит нагрузку на системный раздел, а это увеличит скорость работы Windows 10.

Windows 10 версии 2004 сейчас доступна для участников тестирования, тогда как для остальных пользователей обновление начнут распространять в мае.

Напомним, последнее обновление Windows 10 принесло пользователям большое количество проблем.