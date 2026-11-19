Microsoft заключила долгосрочное соглашение с Intel о применении передовых технологий корпусирования микросхем в облачной инфраструктуре Azure. Сотрудничество затронет будущие поколения специализированных процессоров и ускорителей искусственного интеллекта компании.

Microsoft намерена использовать технологию Intel Foundry EMIB, позволяющую объединять несколько вычислительных кристаллов в одном корпусе. Её разновидность EMIB-T предусматривает вертикальную подачу питания благодаря специальным межсоединениям.

Технологии планируется применять в последующих поколениях ускорителей Maia и процессоров Cobalt. Дополнительно соглашение предполагает многолетние поставки серверных Intel Xeon, включая перспективную линейку Xeon 7.

Компании также будут работать над повышением эффективности использования оперативной памяти и развитием средств аппаратной безопасности. Стороны рассчитывают, что совместная оптимизация оборудования улучшит производительность облачных сервисов и систем искусственного интеллекта.