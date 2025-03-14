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Microsoft добавила в Windows 11 рекомендации «полезных файлов»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Компания Microsoft объявила о планах внедрения системы рекомендаций в Windows 11, чтобы улучшить удобство работы пользователей.

В бета-версии операционной системы уже реализованы функции, такие как рекомендации «полезных» файлов в Проводнике и предложения по одновременному запуску двух приложений в меню «Пуск».

Система будет использовать алгоритмы для создания персонализированного контента, что поможет улучшить взаимодействие с пользователем. Также разработчики исправили множество ошибок, включая проблемы с закрытием Проводника и баги в меню «Пуск».

Microsoft обещает сделать пользовательский опыт более комфортным и обеспечить плавную работу Windows 11.

 

Источник: ferra

Microsoft
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