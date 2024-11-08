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Microsoft добавила ИИ в Notepad и Paint: новая эра для классических приложений

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Microsoft внедрила технологии на основе искусственного интеллекта в два популярных старых приложения — Notepad и Paint. В числе нововведений — функция Rewrite для переписывания текста в Notepad, доступная пользователям Windows Insiders.

С помощью этой функции, пользователи могут изменять тон, стиль и длину текста прямо в «Блокноте». Для этого достаточно выделить нужный фрагмент, кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать одну из предложенных ИИ опций или использовать сочетание клавиш Ctrl+I. Важно, что функцию можно отключить, если предпочтительнее писать вручную.

Интересно, что на внедрение проверки орфографии в «Блокнот» у Microsoft ушло более 40 лет, а создание ИИ для переписывания текста потребовало всего несколько месяцев.

Кроме того, в Paint появились новые возможности с ИИ: Generative Fill и Generative Erase. Первая позволяет добавлять или редактировать элементы на изображении, просто выделив область и описав желаемые изменения. Вторая — позволяет удалять части изображения с помощью умного ластика, автоматически заполняя пустоты.

Напоминаем, что текстовый редактор Notepad был выпущен в 1983 году, а функция проверки орфографии появилась только этим летом.

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