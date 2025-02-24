Microsoft анонсировала обновления меню «Пуск» в Windows 11

Microsoft сообщила о грядущих изменениях в меню «Пуск» Windows 11, которые появятся в обновлениях 23H2 и 24H2. Пользователи смогут выбирать, как отображать программы: в сетке с алфавитным порядком или по категориям.

Эти изменения не изменят основную структуру меню, но помогут лучше организовать приложения. Новый интерфейс будет похож на старые версии Windows и на iOS.

Пользователи могут присоединиться к программе Beta Channel, чтобы попробовать обновление раньше остальных. Приложения будут отображаться с увеличенными иконками и автоматически группироваться по категориям, но создать свои собственные категории нельзя.

Тестирование обновленного интерфейса уже идет, а массовый релиз ожидается в ближайшие два месяца. Также в 2025 году запланированы новые функции, такие как боковая панель для уведомлений и интеграция с Android-смартфонами для передачи файлов.