Microsoft анонсировала функцию «Быстрого восстановления системы»

Компания Microsoft анонсировала новую функцию для операционной системы Windows под названием Quick Machine Recovery («Быстрое восстановление системы»).

Она позволит использовать «целевые исправления» из центра обновления Windows для удаленного решения проблем с загрузкой ОС. Эта инициатива была запущена после масштабного сбоя в июле 2024 года, когда ошибка обновления платформы CrowdStrike Falcon привела к сбоям на сотнях тысяч устройств.

Quick Machine Recovery позволит пользователям восстанавливать работу компьютера без физического доступа, удаленно активируя целевые исправления даже в случае, если устройство не может загрузиться. Функция станет доступна участникам программы предварительной оценки Windows 11 в начале 2025 года.

Кроме того, Microsoft сотрудничает с поставщиками средств безопасности в рамках инициативы Microsoft Virus Initiative (MVI). Целью является добавление новых функций, которые позволят программному обеспечению работать вне ядра ОС, минимизируя риск сбоев, связанных с обновлениями.

Это обеспечит более безопасное развертывание обновлений и снизит влияние антивирусных программ на производительность Windows в случае возникновения проблем.

источник