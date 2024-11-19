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Microsoft анонсировала функцию «Быстрого восстановления системы»

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Компания Microsoft анонсировала новую функцию для операционной системы Windows под названием Quick Machine Recovery («Быстрое восстановление системы»).

Она позволит использовать «целевые исправления» из центра обновления Windows для удаленного решения проблем с загрузкой ОС. Эта инициатива была запущена после масштабного сбоя в июле 2024 года, когда ошибка обновления платформы CrowdStrike Falcon привела к сбоям на сотнях тысяч устройств.

Quick Machine Recovery позволит пользователям восстанавливать работу компьютера без физического доступа, удаленно активируя целевые исправления даже в случае, если устройство не может загрузиться. Функция станет доступна участникам программы предварительной оценки Windows 11 в начале 2025 года.

Кроме того, Microsoft сотрудничает с поставщиками средств безопасности в рамках инициативы Microsoft Virus Initiative (MVI). Целью является добавление новых функций, которые позволят программному обеспечению работать вне ядра ОС, минимизируя риск сбоев, связанных с обновлениями.

Это обеспечит более безопасное развертывание обновлений и снизит влияние антивирусных программ на производительность Windows в случае возникновения проблем.

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