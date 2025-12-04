Micron свернёт продажи потребительской памяти к 2026 году

Один из крупнейших мировых производителей оперативной памяти Micron объявил о постепенном уходе с потребительского рынка. Компания прекращает развитие бренда Crucial и планирует полностью остановить поставки продукции для частных пользователей к февралю 2026 года.

В дальнейшем Micron сосредоточит свою деятельность на решениях для дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта. После выхода компании из розничного сегмента среди крупнейших производителей памяти для массового рынка останутся в основном Samsung и SK Hynix.