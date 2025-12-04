Главная » Новости

Micron свернёт продажи потребительской памяти к 2026 году

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Micron свернёт продажи потребительской памяти к 2026 году

Один из крупнейших мировых производителей оперативной памяти Micron объявил о постепенном уходе с потребительского рынка. Компания прекращает развитие бренда Crucial и планирует полностью остановить поставки продукции для частных пользователей к февралю 2026 года.

В дальнейшем Micron сосредоточит свою деятельность на решениях для дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта. После выхода компании из розничного сегмента среди крупнейших производителей памяти для массового рынка останутся в основном Samsung и SK Hynix.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.