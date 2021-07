Micromax планирует запуск 30 июля

Micromax подтвердила, что анонсирует новый смартфон в 12 часов (по местному времени) 30 июля в Индии. Компания пока не поделилась какой-либо информацией о своем следующем телефоне. Последние твиты Micromax содержат хэштег #AbIndiaChaleNonStop, который указывает на то, что его следующий смартфон будет оснащен большой батареей.

Micromax вновь вышла на рынок смартфонов Индии в ноябре 2020 года, анонсировав новые смартфоны серии IN, такие как In Note 1 и In 1b. Ранее в этом году компания представила телефон In 1, который располагался между Note 1 и 1b.

В недавнем отчете The Mobile Indian утверждалось, что компания представит Micromax In 2B к концу этого месяца. Название устройства предполагает, что оно может появиться как преемник прошлогоднего IN 1b. В отчете также говорится, что, по слухам, In 2C не будет объявлен в этом месяце. Вероятно, он дебютирует в августе.

Micromax In 2b и In 2c были замечены на сайте тестирования Geekbench в прошлом месяце. Удивительно, но обе модели были оснащены чипом Unisoc T610, 4 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. Еще неизвестно, какие различные характеристики и функции будут доступны на смартфонах In 2b и In 2c.

In 1B был представлен со стартовой ценой 6 999 рупий (~ 94 доллара). Вероятно, In 2b может поступить по аналогичной цене. Поскольку компания уже выпустила первые тизеры своего будущего смартфона, ожидается, что она будет раскрывать больше информации о нем ежедневно перед запуском.

Источник — Astera.