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Мессенджер WhatsApp перестанет работать на iPhone 5 и iPhone 5C осенью 2022 года

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Владельцы смартфонов iPhone 5 и iPhone 5C с 24 октября лишаться возможности работать с приложением WhatsApp.

По данным авторитетного ресурса WABetaInfo, который отслеживает все новшества и популярного мессенджера, на iOS 10 и iOS 11 с 24 октября прекратится работа WhatsApp.

Информация является подтвержденной, так как WhatsApp Help Center указал, что для работы приложения потребуется iOS 12 или выше, а также Android 4.1 и выше.

Напомним, в этом году выйдет iOS 16. Ее презентация состоится в июне на мероприятии WWDC 2022. На смартфонах операционная система появится осенью 2022 года.

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