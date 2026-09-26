Мельниченко назвал тотальную самообеспеченность угрозой для развития России

Фото: пресс-служба Фонда Мельниченко

Основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко заявил, что полная экономическая замкнутость не является решением для России в текущих геополитических условиях. В специальном аналитическом выпуске программы «Большая игра» на Первом канале бизнесмен обсудил с политологом Дмитрием Саймсом пути конвертации суверенитета в реальные достижения, сообщает РБК.

По словам предпринимателя, страна уже доказала свою базовую устойчивость. «Россия выстояла. Мы продемонстрировали устойчивость политической и экономической систем, несмотря на все, что на нас обрушилось. В этом смысле безопасность была обеспечена», — констатировал Мельниченко. Однако теперь перед государством стоит новая, более сложная задача — обеспечить безопасность развития.

«Суверенитет — это возможность действовать в своих интересах, принимать решения так, как выгодно тебе. Что значит «тебе»? Это значит — дать гражданам горизонт_planning и определенную предсказуемость. Во-вторых, обеспечить возможность развивать технологии, средства производства, промышленность и систему образования. Именно во внутренние вещи должен быть преобразован суверенитет», — пояснил он.

При этом Мельниченко предостерег от крайностей в виде автаркии. «Тотальная самообеспеченность и полностью автономная система не являются решением. Здесь снова нужно искать баланс», — подчеркнул бизнесмен. С одной стороны, необходимо контролировать критически важные технологии и национальную платежную систему. С другой — для конкурентоспособности требуется участвовать в мировом обмене товарами и знаниями, не создавая при этом новых зависимостей.