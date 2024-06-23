Меламиновые губки стали мощным источником загрязнения микропластиком

Используя данные о продажах губок на онлайн-платформах, ученые рассчитали, что глобальные выбросы микропластика от меламиновых губок могут достигать около 4,9 триллиона частиц.

Однако эти данные основаны только на информации от двух ритейлеров, поэтому реальное число может быть гораздо выше.

Губки из меламина стали очень популярными благодаря своей отличной способности очищать поверхности. Они могут удалять даже самые упрямые пятна, такие как следы маркера, без использования моющих средств. Однако при использовании эти губки изнашиваются и выделяют микропластиковые волокна, которые ранее не были учтены.

Меламиновые губки изготавливаются из вспененного меламина, который является видом пластика на основе меламин-формальдегидной смолы.

В некоторых более дорогих губках весь материал состоит из вспененного меламина, в то время как в бюджетных версиях он используется только для внешнего слоя. Когда губка немного смачивается водой, она скользит по поверхности, улавливая и удаляя различные загрязнения.

Однако при использовании меламиновая губка изнашивается, оставляя на очищаемой поверхности небольшие частицы микропластика длиной от 10 до 405 микрометров.

Когда эти частицы попадают в канализацию, они могут попадать в окружающую среду и в итоге попадать в организмы животных через пищевую цепочку.

Ученые провели исследование, чтобы оценить масштабы выбросов микропластика от меламиновых губок. Они исследовали три популярные марки губок, смоделировали их типичное использование на металлических поверхностях с разной шероховатостью и проанализировали состав губок и высвобождение микропластиковых волокон.

Результаты показали, что более плотные губки из меламина изнашиваются медленнее и высвобождают меньше микропластиковых волокон при трении, чем менее плотные губки.

Ученые также оценили, что каждая губка изнашивается на 10% и выделяет примерно 6,5 миллиона волокон на грамм износа.

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