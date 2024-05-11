Meizu сообщила о скорой премьере Meizu 21 Note с Snapdragon 8 Gen 2 и экраном 144 Гц

Китайский производитель смартфонов Meizu анонсировал предстоящую презентацию своего нового устройства — Meizu 21 Note. Компания обещает, что дизайн этого смартфона будет вдохновлен красотой и гармонией природы.

Meizu 21 Note будет иметь сходный дизайн с предыдущей моделью Meizu 21. Однако новинка получит улучшенные характеристики. Смартфон будет оснащен экраном разрешением 1,5K и частотой обновления изображения 144 Гц, обеспечивая яркое и плавное отображение контента.

Производительность Meizu 21 Note будет обеспечиваться прошлогодним флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор емкостью 5500 мАч обеспечит длительное время автономной работы.

Одним из основных анонсов компании стало то, что Meizu 21 Note будет работать на фирменной прошивке Flyme AIOS, которая базируется на операционной системе Android и включает в себя функции искусственного интеллекта.

Это даст пользователям доступ к передовым возможностям и оптимизации производительности, а также дополненной реальности.

Ожидается, что полноценная презентация Meizu 21 Note состоится 16 мая, а смартфон поступит в продажу по цене от 2799 юаней или 35 300 рублей.