Meizu скоро проведет презентацию смартфона с необычной камерой

Компания Meizu на домашнем рынке готовится представить новый смартфон под названием Lucky 08.

Накануне сетевой информации, Digital Chat Station поделился некоторыми данными про будущий аппарат Lucky 08.

Новинка будет работать под управлением фирменной оболочки и питаться от аккумулятора емкостью 6000 мАч. Кроме этого в смартфон добавят функцию Flyme AIOS, которая пока встречается только во флагманской серии смартфонов Meizu.

Главной внешней особенностью Lucky 08 станет блок основной камеры, который получит уникальный дизайн. Источник также отмечает пластиковый корпус устройства, плоские края, при этом симметричные рамки экрана, что большая редкость в аппаратах такого уровня.

Ожидается, что релиз Lucky 08 состоится в сентябре или октябре, так как уже появились живые фотографии устройства.

Источник: gizmochina