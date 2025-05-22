Meizu провела глобальный анонс смартфонов Mblu 22 и Note 22 с ИИ и 5G

20 мая компания Meizu представила на глобальном рынке сразу пять новых моделей смартфонов и два носимых устройства, ориентированных на использование искусственного интеллекта. Онлайн-презентация стала продолжением участия бренда в выставке MWC 2025 и сотрудничества с Geely в рамках стратегии «All in AI», ознаменовавших возвращение Meizu на международную арену.

Модель начального уровня Meizu Mblu 22 получила 6,79-дюймовый дисплей HD+ с частотой обновления 90 Гц, восьмиядерный процессор и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Камера с диафрагмой F1.8 позволяет снимать в условиях слабого освещения. Стоимость устройства составляет от $79 до $89.

Продвинутая версия Mblu 22 Pro оснащена дисплеем FHD+ с частотой 120 Гц, чипом MediaTek Helio G81, основной камерой на 50 МП и макрообъективом. Корпус выполнен из ударопрочного материала Titan Shield. Цены варьируются от $99 до $129.

Для пользователей, ищущих высокую производительность, Meizu предложила Note 22. Он оснащён AMOLED-экраном FHD+ (120 Гц), тройной камерой (108 МП + 8 МП + 2 МП), аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой мощностью 40 Вт. Стоимость модели составляет от $179 до $299.

Note 22 5G предлагает поддержку сетей пятого поколения, до 24 ГБ оперативной памяти и 50-МП тройную камеру с ИИ-распознаванием сцен. Дизайн корпуса вдохновлён китайской архитектурой. Цена — от $169 до $229.

Флагманская модель Note 22 Pro 5G работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 3 и использует фирменную оболочку Flyme AIOS, оптимизирующую работу под привычки пользователя. Устройство оснащено 50-МП камерой, аккумулятором 6200 мАч и поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Цены начинаются от $299 и достигают $369.