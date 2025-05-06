Meizu проведет запуск серии Note 16 и Flyme AIOS 2 уже 13 мая

Компания Meizu официально объявила о дате презентации новой бюджетной линейки смартфонов Note 16. Показ устройств состоится 13 мая в 14:30 по китайскому времени в ходе прямой трансляции. Вместе с серией Meizu Note 16 дебютирует и обновленная версия фирменной системы — Flyme AIOS 2.

В серию войдут две модели — стандартная Note 16 и Note 16 Pro. Обе новинки получили переработанный дизайн с плоскими краями и оригинальным оформлением модуля камеры. Базовая модель оснащена восьмиугольным модулем, вдохновленным элементами древней китайской архитектуры, тогда как версия Pro получила круглый модуль. Обе версии оборудованы кольцевой светодиодной вспышкой.

Meizu сделала акцент на сочетании комфорта и эстетики. У Note 16 Pro рамки вокруг экрана составляют всего 1,45 мм, а корпус выполнен в симметричном стиле. Стандартный Note 16 предложит изогнутый край 2,5D и заднюю панель 3D для повышения удобства использования.

По предварительным данным, Meizu Note 16 будет оснащен 6,78-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2460×1080 пикселей и отверстием для фронтальной камеры. В качестве процессора ожидается Unisoc T765. В конфигурации камеры предусмотрен основной сенсор на 50 МП, вспомогательный датчик на 2 МП и фронтальная камера на 8 МП. Также сообщается о 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, аккумуляторе на 6600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт и функциональной кнопке для ИИ-задач.

Ожидается, что линейка Note 16 укрепит позиции Meizu в сегменте доступных смартфонов, предложив современные технологии в эргономичном дизайне.