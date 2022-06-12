Компания Meizu представила новую портативную консоль PANDAER x AYANEO

Meizu решила осваивать игровое направление, и для этого она выпустила портативную консоль, которая на рынке должна составить конкуренцию Nintendo Switch и Steam Deck.

Новинка от китайского производителя основана на процессоре Ryzen 5 5560U с графическим ядром RX Vega 6. Также установлена двухканальная оперативная память LPDDR4X объёмом 16 ГБ и SSD накопитель на 512 ГБ.



Также предусмотрены еще слоты для расширения памяти. С лицевой стороны находится 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD и органы управления. Питание консоли обеспечено встроенным аккумулятором емкостью 7350 мАч.

Приставку можно подключать к монитору. В консоли Meizu PANDAER x AYANEO установлен Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, есть еще разъем для наушников и два порта USB-C.

Консоль можно заказать через краудфандинговую площадку по цене 3999 юаней, что в пересчете составляет 34,5 тыс. рублей.