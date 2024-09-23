Meizu и Hongqi разрабатывают «автомобильный» смартфон

На Weibo появились фотографии нового смартфона, который разрабатывает компания Meizu по заказу китайского автопроизводителя Hongqi. У устройства необычный дизайн, и оно станет фирменным «автомобильным» гаджетом.

Смартфон зарегистрирован в базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая под индексом M481R.

Блогеры уже поделились его изображениями, на которых видно, что задняя панель будет иметь три камеры и большой стеклянный «островок». Также прошивка устройства будет адаптирована под функции автомобилей Hongqi.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда эти бренды совместно создают новые продукты.