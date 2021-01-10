Meizu готовится к анонсу беспроводных наушников с активным шумоподавлением

В начале следующей недели компания Meizu покажет публике новые беспроводные наушники.

11 января в Китае пройдет презентация новых продуктов от компании Meizu, на которой будут представлены наушники Meizu Pop Pro. Они станут первыми наушниками производителя с активным шумоподавлением.

Про Meizu Pop Pro информации пока нет. Предположительно, они будут поставляться с зарядным кейсом, который можно будет заряжать через порт USB Type-C.

В первом квартале китайская компания еще покажет «умные» часы Meizu Watch. Ранее инсайдеры сообщали, что в них будет установлен аккумулятор на 420 мАч и экран квадратной формы.