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Meizu готовит новую флагманскую серию смартфонов с Snapdragon 8 Elite

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Китайский техноблогер Smart Pikachu сообщил, что компания Meizu планирует выпустить новую линейку флагманских смартфонов с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. По его информации, в серию Meizu 22 войдут два устройства.

Базовая модель будет оснащена OLED-экраном с разрешением 2K и диагональю, соответствующей современным стандартам. Более компактный смартфон, как ожидается, получит 1,5K-дисплей, также изготовленный по OLED-технологии.

Оба устройства будут иметь белые рамки вокруг экрана, процессор Snapdragon 8 Elite, а также глубокую интеграцию с автомобильной платформой Flyme Auto.

Кроме того, смартфоны будут оснащены ёмкими аккумуляторами примерно на 5500 мАч и выделенной кнопкой для быстрого доступа к функциям искусственного интеллекта.

Ожидается, что премьера новинок состоится в 2025 году.

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