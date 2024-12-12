Meizu готовит новую флагманскую серию смартфонов с Snapdragon 8 Elite

Китайский техноблогер Smart Pikachu сообщил, что компания Meizu планирует выпустить новую линейку флагманских смартфонов с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. По его информации, в серию Meizu 22 войдут два устройства.

Базовая модель будет оснащена OLED-экраном с разрешением 2K и диагональю, соответствующей современным стандартам. Более компактный смартфон, как ожидается, получит 1,5K-дисплей, также изготовленный по OLED-технологии.

Оба устройства будут иметь белые рамки вокруг экрана, процессор Snapdragon 8 Elite, а также глубокую интеграцию с автомобильной платформой Flyme Auto.

Кроме того, смартфоны будут оснащены ёмкими аккумуляторами примерно на 5500 мАч и выделенной кнопкой для быстрого доступа к функциям искусственного интеллекта.

Ожидается, что премьера новинок состоится в 2025 году.