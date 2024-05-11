Meizu готовит к выходу на рынок пять новых моделей смартфонов

Meizu опровергает слухи о своем уходе с рынка смартфонов и вместо этого готовится к выпуску пяти новых моделей. Компания, известная своими устройствами среднего и премиум-класса, остается на плаву и преподносит сюрпризы своим поклонникам.

Пока подробности о спецификациях и датах выпуска новых моделей не разглашаются, но мы знаем, что Meizu работает над пятью различными устройствами.

Информация о них появилась в базе данных Android Headlines. Модели M411H, M411L, M412H, M421Q и M431Q обещают интересные возможности, но пока деталей нет.

Ранее всплыло изображение Meizu 21 Note, которое раскрывает часть его дизайна. Устройство ожидается с 6,8-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц.

В его оснащение входят процессор Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор емкостью 5500 мАч. Хотя размеры камер на изображении кажутся относительно небольшими, Meizu всегда предлагает высокое качество чипсетов в своих устройствах, и Meizu 21 Note не исключение.

Ожидается, что телефон будет быстрым и эффективным благодаря мощному процессору Snapdragon 8 Gen 2.