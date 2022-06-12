Компания Meizu анонсировала недорогие полностью беспроводные наушники с уникальным дизайном

Meizu показала недорогие полностью беспроводные наушники в необычном дизайне.

На большой презентации китайский производитель представил наушники с длинным названием Pandaer×Elvis XOG Platinum Starship Headphones.

Эти наушники выполнены в светлых тонах с яркими оранжевыми акцентами с длинной ножкой и футляром для зарядки, который заряжается через комплектную док станцию.

Несмотря на наличие док станции, футляр можно заряжать напрямую.

В наушниках установлены 12-мм динамики с титановой мембраной, аккумулятор, обеспечивающий до 5 часов работы и микрофоны. Футляр обеспечит до 20 часов воспроизведения музыки. Шумоподавления в наушниках нет, но есть различные настройки эквалайзера.

Pandaer×Elvis XOG Platinum Starship Headphones в Китае уже доступны для покупки по акции за 58 долларов, затем цена вырастет до 65 долларов.