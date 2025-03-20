«МегаФон» запустил услугу чистки смартфонов и гаджетов

МегаФон первым среди российских операторов связи начал предлагать услугу по чистке смартфонов и других устройств. Пилотный проект стартовал в сентябре 2024 года и охватывает 60 салонов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и их окрестностях.

Услуга включает полное очищение гаджетов как с поверхности, так и внутри, включая динамики и разъёмы. Сначала сотрудник демонстрирует состояние устройства под микроскопом, чтобы показать загрязнения. Затем выполняется чистка с помощью специальных приборов и средств, а после этого гаджет обрабатывается антибактериальной салфеткой и помещается в ультрафиолетовую камеру.

За четыре месяца пилотирования услуги спрос на неё вырос на 63% на одну точку, несмотря на то, что клиенты приходят в салоны с другими запросами.

По словам директора по продажам МегаФона Давида Борзилова, услуга актуальна, так как средний срок владения смартфоном сейчас достигает 5 лет. Чистка помогает не только улучшить внешний вид, но и поддерживать работоспособность устройства.

Оператор планирует запустить услугу в других регионах и в дальнейшем во всех своих салонах, а также в салонах Yota. Чистка доступна не только для смартфонов, но и для наушников и другой мелкой техники.