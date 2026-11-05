«МегаФон» запустил сети 5G в двух российских аэропортах

Оператор «МегаФон» объявил о запуске мобильной связи пятого поколения в московском аэропорту Внуково и екатеринбургском Кольцово. Эти авиаузлы стали первыми российскими аэропортами, где пассажирам предоставили доступ к сети 5G. Новая инфраструктура рассчитана на обслуживание большого количества подключенных устройств и передачу данных на высокой скорости.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу оператора, во Внуково скорость мобильного интернета может достигать 1 Гбит/с. Это позволяет значительно ускорить загрузку крупных файлов, просмотр потокового видео и использование облачных сервисов по сравнению с менее производительными соединениями.

В аэропорту Кольцово покрытие сети пятого поколения распространяется на аэровокзальный комплекс. Во Внуково инфраструктура охватывает не только пассажирские зоны, но также парковки, ангары и другие технические объекты.

Организация мобильной связи в крупных транспортных узлах представляет собой сложную инженерную задачу. Нагрузка на сеть постоянно изменяется в зависимости от расписания рейсов, количества пассажиров и одновременного использования мобильных устройств.

Технический директор «МегаФона» Алексей Титов отметил, что высоких показателей удалось добиться благодаря планированию радиопокрытия и настройке оборудования с учетом особенностей аэропортов.

По информации компании, в 2025 году Внуково и Кольцово совместно обслужили 24,8 млн пассажиров. При таком пассажиропотоке развитие телекоммуникационной инфраструктуры имеет значение для устойчивой работы цифровых сервисов.

О востребованности мобильного интернета свидетельствует статистика оператора. С начала осени пользователи в Кольцово израсходовали объем трафика, сопоставимый с просмотром более 16 млн коротких видеороликов.

Развертывание сетей пятого поколения в аэропортах продолжает развитие 5G-инфраструктуры в России. В сентябре 2026 года «МегаФон» сообщил о запуске технологии в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге и других крупных городах.

При этом фактическая скорость передачи данных зависит от используемого смартфона, условий подключения, количества пользователей и других технических факторов. Заявленный максимум не гарантирует одинаковую производительность каждому абоненту.