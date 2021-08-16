Тариф позволяет общаться с близкими даже с отрицательным балансом.

МегаФон для новых и уже действующих абонентов запустил новый тариф «Первый Семейный», в котором нет абонентской платы, и предлагается безлимитная связь и неограниченный трафик в мессенджерах.

В пакете доступен 1 ГБ мобильного интернета на месяц, а для увеличения объёма трафика можно докупить гигабайты.

Также в рамках пакета в мобильном приложении в разделе «Моя семья» можно выбрать 11 номеров, на которые будут осуществляться бесплатные звонки.

В рамках пакета звонки внутри сети составляют полтора рубля за минуту, а на других операторов — два рубля за минуту.