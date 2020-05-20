«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «#БезПереплат»

При создании новых тарифов «Мегафон» изучил пользовательский опыт 20 млн абонентов операторов связи, причем анализировали разные возрастные категории от 14 до 60 лет.

«Всегда на связи с тарифами #БезПереплат» стали первыми тарифами в России, в которых неиспользованные гигабайты не сгорают.

Их оператор переносит в «копилку», из которой абонент всегда сможет использовать неизрасходованные за прошлый период гигабайты или подарить их.

В компании «Мегафон» еще отметили, что новые тарифы позволяют при отрицательном балансе бесплатно общаться в социальных сетях.

Помимо этого доступен пакет из 50 ТВ-каналов, а при его использовании мобильный трафик абонента не расходуется.

В новой тарифной сетке есть пять основных тарифных планов и два премиальных.

Новые тарифы уже доступны для подключения, причем действующие абоненты могут перейти на них самостоятельно в приложении «Мегафона».