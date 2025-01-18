МегаФон запустил детские умные часы Fontel с eSIM

Компания МегаФон начала продажи детских умных часов под брендом Fontel, которые стали первыми в России с технологией eSIM.

Эти часы предназначены для детей младшего школьного возраста и оснащены функциями геолокации, аудио- и видеозвонков, а также обмена сообщениями.

Часы имеют фронтальную камеру на 2 Мп и могут работать до трех дней без подзарядки. Они защищены от воды и доступны в сером и розовом цветах. Приобрести их можно в магазинах МегаФона, Yota и на популярных маркетплейсах.

Fontel также предлагает полезные функции, такие как голосовой помощник Маруся и возможность отслеживания местоположения с точностью до 10 метров. Часы могут сохранять до 100 контактов и блокировать звонки с неизвестных номеров.

Спрос на детские умные часы растет, и в последнем полугодии 2024 года продажи увеличились на 34%. МегаФон предлагает специальные условия, включая три месяца связи в подарок при покупке детских часов.