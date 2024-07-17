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«МегаФон» стал лучшим в РФ по скорости мобильного интернета и покрытию сети

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По результатам исследования компании Ookla за первое полугодие 2024 года, оператор мобильной связи «Мегафон» подтвердил свое лидерство в России как по скорости интернета, так и по покрытию сети.

Исследование основывалось на замерах скорости интернета, которые абоненты всех операторов проводили с помощью приложения Speedtest на своих мобильных устройствах. Было совершено около 12,75 миллиона замеров с использованием примерно 1,38 миллиона различных устройств по всей стране.

«Мегафон» подтвердил свое лидерство в скорости мобильного интернета уже восьмой год подряд. Медианная скорость загрузки составляет 29,65 Мбит/с, а скорость передачи данных — 9,46 Мбит/с. В рейтинге по скорости интернета следуют «Билайн» с 27,50 Мбит/с, МТС с 25,09 Мбит/с и Tele2 с 20,34 Мбит/с.

Что касается покрытия мобильных сетей, эксперты Ookla изучили качество услуг операторов на каждом 5-километровом участке территории России, где есть сотовая связь.

Были учтены данные от более чем 2,2 миллиона уникальных устройств, полученные из более чем 1,3 миллиарда замеров. «Мегафон» также занял первое место по показателю покрытия уже третий год подряд, а МТС, Tele2 и «Билайн» следуют за ним в этом рейтинге.

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